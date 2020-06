„Durch die Kunst bleibt Vergangenes präsent“

Künstler seien keine Propheten, sagt Trummer, aber skeptische Beobachter der Wirklichkeit, die oft lange bevor sie allgemein sichtbar werden, Fehlstellen aufdecken: Hier Markus Schinwalds manipuliertes historisches Porträt „Grita“ von 2010 (Ausschnitt).

(c) Courtesy of the artist und Gió Marconi, Mailand (c) Markus Schinwald/Bildrecht, Wien, 2020