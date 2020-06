Bitterböse Abrechnung mit Donald Trump

Ex-Sicherheitsberater John Bolton enthüllt im Buch „The Room where it happened“, wie der US-Präsident Diktatoren und Autokraten umschmeichelt - und wie er nationale Interessen mit seinen eigenen verwechselt.

Wenn ich eine Handgranate bin, dann ist er eine Atombombe.“ So kommentierte Rudy Giuliani, gemünzt auf ein Zitat John Boltons in der Ukraine-Affäre, das Enthüllungsbuch des früheren Sicherheitsberaters Donald Trumps, das mit einem Sammelsurium an pikanten und brisanten Details über den US-Präsidenten aufwartet – aus erster Hand, am Puls der Macht.