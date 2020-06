Obdachlose Frauen: Freiheit, Not und Gefahr

Theorie trifft Praxis, wenn Kulturvermittlerin Petra Unger und die ehemalige Obdachlose Sandra eine Führung durch die Leopoldstadt machen.

Wir können per Du sein. Wir sind ja beide über 25.“ Sandra ist gut gelaunt. Zumindest nach außen strahlt sie sogar so etwas wie Ruhe aus. Und doch ist sie aufgeregt – denn in wenigen Minuten wird sie sehr persönliche Dinge über sich preisgeben. „Mit neun Jahren habe ich mir eingebildet, ich ziehe mich allein groß“, erzählt sie. Und zeigt auf den Spielplatz in der Venediger Au, gleich beim Praterstern. Hier hat sie rund einen Monat lang gelebt, als sie von daheim weggelaufen ist.