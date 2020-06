AT&S erweitert Vorstand um ehemaligen Osram-Manager

Ingolf Schröder übernimmt die COO-Aufgaben von Vorstand Heinz Moitzi, der Technik-Vorstand des Leiterplattenherstellers wird.

Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S erweitert sein Vorstandsteam um den früheren Osram-Manager Ingolf Schröder (48) auf künftig vier Mitglieder. Schröder übernimmt ab 1. September die Aufgaben als Chief Operating Officer (COO) von Heinz Moitzi, der sich künftig als Chief Technology Officer (CTO) auf Forschung und Entwicklung konzentrieren soll.

"Es freut mich, mit Ingolf Schröder einen Experten im Vorstandsteam zu haben, der enorme Erfahrung in den Bereichen Operations, Quality und Transformation mitbringt", sagt Vorstandschef Andreas Gerstenmayer am Montag laut Mitteilung. Schröder arbeitete 24 Jahre in unterschiedlichen Positionen beim Lichtkonzern Osram.

Ingolf Schröder hat an der TU Berlin studiert und einen Master in Materialwissenschaften. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder und wird in die Steiermark übersiedeln.

(APA)