Die Coronafälle in den USA nehmen stark zu. Präsident Trump lässt sich davon nicht beeindrucken, veralbert die Krankheit als „Kung Flu“ und will weniger testen, um weniger Fälle zu finden.

Die EU erwägt einem Medienbericht zufolge, US-Bürgern nach einer schrittweisen Öffnung der EU-Außengrenzen ab dem 1. Juli wegen der Coronavirus-Krise weiterhin die Einreise zu verwehren. Die "New York Times" berichtete am Dienstag, auf einer vorläufigen Liste mit Ländern, für die ab Anfang Juli weiter Einreiseverbote gelten sollten, stünden unter anderem die USA, Russland und Brasilien.

Grund für diese Überlegungen der Europäischen Union ist demnach

die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus in den USA. Eine

Stellungnahme des US-Präsidialamts zu dem Bericht lag vorerst nicht

vor.

Die Neuinfektionen in den USA steigen und lassen bei Experten die Alarmglocken schrillen. Präsident Donald Trump lässt sich davon aber nicht beeindrucken und macht die Krankheit mit rassistischen Bezeichnungen lächerlich. Trump sagte am Dienstag (Ortszeit) bei einem Auftritt vor Anhängern in Phoenix (Arizona), er kenne "19 oder 20 Namen" für das Virus, das zunächst in China festgestellt worden war und sich dann über die Welt verbreitete. "Es gab noch nie etwas, wofür es so viele Namen gab", sagte Trump.

Zu viele Tests?

Als aus dem Publikum in Phoenix "Kung Flu"-Rufe ertönten, sagte

der Präsident: "Kung Flu, ja, Kung Flu." Daraufhin bekam er tosenden

Applaus. Trump hat das Coronavirus entgegen der Einschätzung von

Experten wiederholt mit einer Grippe verglichen - auf Englisch

"Flu".

Trump hatte erstmals am Samstag bei einer Wahlkampf-Kundgebung in

Tulsa (Oklahoma) gesagt, er kenne für das "chinesische Virus"

verschiedene Namen, darunter "Kung Flu". Er sah sich daraufhin

Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt, denen das Weiße Haus widersprach.

Sprecherin Kayleigh McEnany sagte vor Trumps Auftritt in Arizona,

Trump habe nur auf die Herkunft des Virus aufmerksam machen wollen.

Der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci,

zeigte sich unterdessen besorgt über die deutlich zunehmenden

Fallzahlen von Coronavirus-Infektionen in mehreren US-Bundesstaaten.

Fauci sprach bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus von einem

"beunruhigenden Anstieg von Infektionen" in Florida, Texas, Arizona

und anderen Bundesstaaten. Die nächsten Wochen seien entscheidend

dafür, diesem Anstieg entgegenzuwirken, sagte er.

Rund die Hälfte der US-Bundesstaaten verzeichnen eine Zunahme von

Fällen. Trump spielte den jüngsten Anstieg bekannter

Coronavirus-Infektionen in den USA am Dienstag erneut herunter.

"Wenn wir mehr testen, finden wir mehr Fälle", sagte er. "Testen ist

ein zweischneidiges Schwert." Die USA hätten 27,5 Millionen Tests

durchgeführt, mehr als jedes andere Land.

Tests verlangsamen

Trump hatte bereits bei der Kundgebung am Samstag gesagt: "Wenn

man in diesem Ausmaß testet, wird man mehr Menschen finden, man wird mehr Fälle finden, also habe ich meinen Leuten gesagt: "Verlangsamt bitte die Tests"." Aus dem Weißen Haus hieß es anschließend, Trump habe "offensichtlich gescherzt".

Der Präsident sagte am Dienstag, als er auf seine Aussage

angesprochen wurde: "Ich scherze nicht." Fauci betonte hingegen am

Dienstag, niemand aus der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen

Hauses sei jemals angewiesen worden, Tests zu verlangsamen. "Das

Gegenteil ist der Fall. Wer werden mehr testen, nicht weniger."

Trump wirbt für eine rasche Wiedereröffnung der Wirtschaft und

will - wohl auch mit Blick auf die Wahl im November - eine möglichst

rasche Rückkehr zur Normalität. Seiner Darstellung zufolge ist das

Coronavirus dabei, nach und nach aus den USA zu verschwinden.

Lockerungen treiben Fallzahlen

Die meisten renommierten Experten lehnen Trumps Erklärung ab,

wonach die Zunahme der Infektionen vor allem auf eine Zunahme von

Tests zurückzuführen sein soll. Sie machen vorrangig die Lockerung

von Corona-Beschränkungen verantwortlich. Die täglich neu

registrierten Fälle in den USA liegen wieder bei rund 30.000 - das

ist nur etwas weniger als zum Höhepunkt der Krise im April.

Der Gouverneur von Texas, der Republikaner Greg Abbott, forderte

die Bürger angesichts eines Rekordwertes an Neuinfektionen innerhalb

eines Tages auf, zu Hause zu bleiben - Wochen nachdem sein

Bundesstaat als einer der ersten Schutzmaßnahmen gelockert hatte.

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Washington hat das Tragen von

Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit angeordnet. "Es geht darum,

Leben zu retten. Es geht darum, unsere Unternehmen wieder zu öffnen.

Und es geht darum, Respekt und Fürsorge füreinander zu zeigen",

sagte der demokratische Gouverneur Jay Inslee. Washington

verzeichnete zuletzt einen Anstieg der Fallzahlen um 35 Prozent.

2,3 Millionen Coronafälle in den USA

Die Vereinigten Staaten sind das Land mit den meisten

nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen weltweit. Mehr als 2,3

Millionen Fälle wurden seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Mehr

als 120.000 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Erreger

Sars-CoV-2.

Trumps Veranstaltung in Phoenix war vom Weißen Haus als Ansprache

des Präsidenten "an junge Amerikaner" angekündigt gewesen.

Tatsächlich war es ein kaum verkappter Wahlkampf-Auftritt, bei dem

Trumps Anhänger dicht an dicht und größtenteils ohne Schutzmasken im

Zuschauerraum saßen. Trump hatte am Samstag in Tulsa (Oklahoma) eine Schlappe erlitten, weil bei der Kundgebung zu seinem angestrebten

Neustart seines Wahlkampfs in der Corona-Krise Tausende Plätze in

der Arena leer geblieben waren. Im November stehen in den USA

Präsidentschaftswahlen an.