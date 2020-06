„Massive Verfassungsbedenken“

Der Oberste Gerichtshof erhebt schwerwiegende Einwände gegen ein Detail in jenem Gesetzesvorhaben, mit dem die Regierung Steuerentlastungen schaffen will.

Wien. Das geplante Konjunkturstärkungsgesetz, mit dem die türkis-grüne Koalition einige Steuererleichterungen für Unternehmen und Privatpersonen schaffen will, enthält auch eine Regelung, mit der jemand anderer gestärkt werden soll: der Fiskus. Verborgen zwischen einer punktuellen Einkommensteuersenkung, neuen Abschreibungsmöglichkeiten zur Förderung der Liquidität von Unternehmen und einem Verlustrücktrag zur Milderung der Folgen von Covid-19 soll die Finanz eine beispiellose Bevorzugung erfahren.



Der Oberste Gerichtshof (OGH) erhebt dagegen schwerwiegende Einwände: Der vorgeschlagenen Bestimmung werde „wegen massiver verfassungsrechtlicher Bedenken im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz und den Schutz des Eigentums entgegengetreten“, schreibt der Gerichtshofs in seiner Stellungnahme in der eiligen Gesetzesbegutachtung, die vorige Woche begonnen hat und auch schon wieder zu Ende ist.



Worum geht es? Bei Insolvenzen soll der Fiskus Vorrang vor anderen Gläubigern erhalten, die sich ebenfalls um die Befriedigung ihrer Forderungen gegen Unternehmen in der Krise bemühen. Was immer der Fiskus zwischen 15. März 2020 und 31. März 2022 an Zahlungen und Sicherheiten erhält, wird gegen eine Anfechtung durch andere, möglicherweise benachteiligte Gläubiger immunisiert. Denn bei allen Abgaben, die in diesem Zeitraum geleistet werden, gilt die unwiderlegbar Vermutung, dass dem Finanzamt die Begünstigungsabsicht, die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung des Abgabenschuldners weder bekannt war noch bekannt sein musste.



Für den OGH greift diese Neuerung massiv in den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Gläubiger in der Insolvenz ein: Er begünstigt die Abgabenbehörde eklatant gegenüber nicht anfechtungsprivilegierten Gläubigern wie Lieferanten, Banken, Vermietern und anderen Vertragspartnern des maroden Schuldners; deshalb kämpft neben anderen auch der Kreditschutzverband von 1870 gegen die Neuerung an. Selbst die Sozialversicherungsträger bekommen keine gleich starke Position wie der Fiskus.