Wir werden die lästige Moral nicht los

Streit findet man auch im Tierreich. Aber bei Zwergmöwen gibt es keinen Zweifel, was ihnen dabei am Herzen liegt. Bei uns Menschen ist das oft nicht so klar.

Ob Steuern, Klimawandel oder Coronamaßnahmen: Wir drücken uns davor, über Moral zu streiten, flüchten lieber zu den „harten Fakten“ – und scheitern regelmäßig. Wie wäre es, die Werte offen auf den Tisch zu legen?

Ach, die Moral! Sie ist uns lästig geworden. Wir fühlen uns unangenehm berührt, wenn uns jemand mit Werten kommt, die wir hochhalten müssten, oder mit moralischen Normen, die angeblich universell gelten. Wir verdrehen die Augen und seufzen: Das führt doch zu nichts! Moral halten wir für relativ, ja subjektiv. In einer Welt voller Vielfalt und Filterblasen würden wir uns nie einig, wenn wir an das Gewissen aller appellieren. Für manche ist es eben böse, Flüchtlinge abzuweisen, andere fürchten, dass in einer kulturell zersplitterten Nation der Zusammenhalt flöten geht. Die einen halten es für schlimm, in einer Virenwelle Menschenleben zu riskieren, die anderen, dafür alle Freiheitsrechte zu opfern. Das alles liefert reichlich Stoff für Talkshows und Gastkommentare, jeder kann dazu wahlweise heftig nicken oder sich inbrünstig aufregen. Aber einig würde man sich nie.