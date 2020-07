Djokovic spendet 40.000 Euro an serbische Stadt

Das Geld des Tennisspielers soll den Behörden in der südwestserbischen Stadt Novi Pazar im Kampf gegen Covid-19 helfen. Sie hatte im Juni den Notstand ausgerufen.

Tennis-Star Novak Djokovic hat mehr als 40.000 Euro an die schwer von der Corona-Pandemie getroffene Stadt Novi Pazar gespendet. Wie der serbische Sender SportKlub TV am Mittwoch berichtete, soll das Geld den Behörden in der südwestserbischen Stadt im Kampf gegen Covid-19 helfen. Ende Juni hatte die Stadtregierung von Novi Pazar den Notstand ausgerufen.

Serbien hatte die Corona-Pandemie zunächst mit strengen Maßnahmen unter Kontrolle gebracht. Inzwischen sieht sich das Land jedoch mit einer zweiten Welle konfrontiert. Täglich werden derzeit mehr als 200 Neuinfektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit fast 15.000 Corona-Infektionen und 281 Todesfälle gemeldet.

Auch Djokovic war Ende Juni positiv auf das Virus getestet worden. Angesteckt hatte er sich bei einer von ihm selbst organisierten Tennistour in Belgrad, wo ÖTV-Star Dominic Thiem triumphierte, und im kroatischen Zadar. Die Show-Turnierserie war wegen mangelnder Sicherheitsvorschriften stark kritisiert worden. Unter anderem hatten sich umarmende Spieler sowie Aufnahmen eines vollen Stadions, in dem kaum jemand Mundschutz trug, für Irritationen gesorgt. Der 33-jährige Weltranglistenerste entschuldigte sich später und bedauerte, dass seine Tennistour "Schaden" verursacht habe.

