Comeback für die Anti-Helden „Beavis and Butt-Head“

Die Kult-Zeichentrickserie aus den Neunzigern wird neu aufgelegt. Aber können die beiden Anti-Helden mit der Gegenwart noch mithalten?

Die Zeichentrickserie „Beavis und Butt-Head“ kehrt zurück: Die Kultserie aus den Neunzigern wird neu aufgelegt. Dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“ zufolge hat der US-Sender Comedy Central zwei neue Staffeln bestellt. Ursprünglich lief „Beavis and Butt-Head“ von 1993 bis 1997 auf dem Musikender MTV, 2011 kam eine weitere Staffel heraus.

Serienschöpfer Mike Judge wird die Leitung der neuen Serie übernehmen. „Es hat sich wie die richtige Zeit angefühlt, wieder blöd zu werden“, sagte er. Die Zeit mag reif sein für Blödelei und Satire, ob Beavis und Butt-Head mithalten können, bleibt abzuwarten. Die Blödeleien der beiden texanischen Metal-Fans, ihr pubertäres (Fehl-)Verhalten und ihre Ansichten über Frauen wirken aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß. Ob das Lebensziel der beiden, eine Frau ins Bett zu kriegen, nach der #MeToo-Debatte dasselbe bleiben wird?

Zurechtgestutzt wurden die beiden Lästermäuler auch bisher schon. Beavis und Butt-Head stolpern in der Serie in allerlei gefährliche Abenteuer. In den Neunzigern wurden sie in den USA deswegen für Unfälle unter Teenagern verantwortlich gemacht, weil man glaubte, dass die Jugendlichen die Zeichentrickfiguren nachmachen wollten. Die Serie wurde mit einem Warnhinweis versehen. Beavis‘ Spielereien mit Feuer wurden im Nachhinein herausgeschnitten. Wie auch eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen: Das Kommentieren von Musikvideos auf MTV. Den Musiksender gibt es in dieser Form nicht mehr. In der Neuauflage müssen sich die beiden wohl ein neues Hobby suchen.

