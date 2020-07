Auftakt mit Reiz: Formel 1 startet ohne Daten

Toto Wolff ist davon überzeugt, dass die Formel 1 in Spielberg alle Coronaregeln einhält.

Spielberg. Formel 1 hat mit Tennis eher nicht viel gemein. In einem Punkt aber, meint Mercedes-Teamchef Toto Wolff, gebe es eine Übereinstimmung, an der weder ein Volley noch ein Reifenwechsel umhinkommen: Beide Sportarten hätten Verantwortung zu übernehmen. Stars dienen als Vorbilder, dementsprechend sollten sie sich verhalten. Wolff, 48 und Familienvater, schmunzelte. Er erwarte beim Neustart der Formel 1 am Sonntag in Spielberg also definitiv „mehr Disziplin“ als bei der umstrittenen Adria-Tour von Novak Djoković.



„Die Formel 1 ist sich all dessen bewusst, und ich bin überzeugt, dass die Regeln hier sehr ernst genommen werden“, erklärte Wolff. Maskenpflicht, Abstand und Hygiene, Tests und die Fahrt vor leeren Rängen seien Eckpfeiler in dem Konzept, das auch für alle weiteren Europa-Stationen (Budapest, Silverstone, Barcelona, Spa, Imola) gelten soll.

Korridor da, Wohnwagen dort

Für das Event auf dem Red-Bull-Ring sind nur knapp 3000 Menschen zugelassen. „Unser Team hat wie jedes ein eigenes Hotel, in dem nur wir sind. Wir fahren mit dem Bus hin und her und bleiben immer in diesem Korridor“, erklärt Wolff. Allerdings: Die Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sowie auch er übernachten in eigenen Wohnwagen direkt an der Strecke.



Aber wer ist Favorit? Wolff lächelte erneut. RB Racing gewann zuletzt zweimal in Folge, Max Verstappen habe also gute Chancen. Das eigene Auto, der schwarz lackierte W11 komme mehr oder weniger direkt aus dem Container. Auch sei es eine Frage der Temperaturen, so Wolff. Es sei ein Kaltstart ins Ungewisse, mit dem Zusatz, dass es schöner nicht sein könnte. Denn kein Team habe auch nur irgendwelche Daten parat, jeder starte bei null. (fin)

TV, Freitag: Freies Training (11/17 Uhr). Samstag: Qualifying (15 Uhr). Sonntag: 15.10 Uhr, GP von Österreich (71 Runden). Live ORF 1, Sky, RTL.

