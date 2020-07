Vom Seerosenteich zur Ostseeküste

Ein Landschaftspark und ein Gut von Historie und Kunst: Der Park der Grafen von Platen-Hallermund an einem Holsteiner Strand öffnet sich als ein begehbares Land.

Still liegt der Seerosenteich. Die weiße Brücke malt ein zierliches Spiegelbild auf das helle Grün. An der Spiegelachse des Wassers wölben sich im Morgenlicht auch die großen Ahornbäume noch einmal. Ein Bild wie ein Gemälde. Doch es lebt: Eine rasche Bewegung, ein Sprung – ein Frosch! Kringel wandern über den Teich und lassen das Bild von Brücke und Bäumen verschwimmen. Dann kehrt wieder Ruhe im Landschaftsgemälde ein.

Vom Waschhaus dringen heitere Stimmen herüber. Dort wird gerade ein Karren beladen und mit blauen, dickblumigen Gartenhortensien befüllt. Das Blumengefährt ist rasch voll und zuckelt nun als schmucker Blaublüter über das Kopfsteinpflaster in Richtung Schloss.

Schloss Weissenhaus liegt als Mittelpunkt einer ehemaligen Gutsanlage im ostholsteinischen Hügelland: Zwischen Hohwacht und Heiligenhafen sitzt das frühere Herrenhaus schön mittig auf der Nordspitze Deutschlands, keine eineinhalb Autostunden von Hamburg entfernt – zwischen Flensburg und Kiel zur Linken und Rostock und Stralsund zur Rechten, eingebettet in einem Park, der sich bis zur Ostsee erstreckt.

Wohlbekannte Impressionen

Die Geschichte von Gut Weissenhaus reicht über 400 Jahre zurück. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts begründet, wurde es in den Dreißigerjahren des 18. Jahrhunderts an die Grafen von Platen veräußert, ein pommersches Adelsgeschlecht auf Rügen. Georg Ludwig Reichsgraf von Platen-Hallermund nutzte das Gut als Sommersitz. Ab 1741 ließ er einen Garten im Régence-Stil anlegen – hübsch pittoresk samt Fontänenbecken, Promenaden und einer Lindenallee. Knapp ein Jahrhundert später, als Weissenhaus zum gräflichen Stammsitz erkoren wurde, wurde aus dem kleinen Barockgarten der große Landschaftspark der Grafen von Platen-Hallermund – und der Garten wurde zum Gartenreich.

Schloss Weissenhaus ist der Mittelpunkt eines einstigen Gutes. Der Park reicht bis zur Ostsee. Tom Busch

Beim Spaziergang verdichtet sich das Gefühl wohlbekannter Impressionen: der Teich, die Spiegelbilder, Brücken und Bäume, Wege und Lichtungen. Die weiße Brücke, das romantische Denkmal, das sich im Eibenhain versteckt, der Rosengarten beim Kavaliershaus, Bauten der Neogotik und Zeugnisse der Romantik. Ein Nutzgarten und Obst- und Gemüsepflanzungen wurden angelegt. Ja, der 75 Hektar große Landschaftspark von Weissenhaus erinnert an eine bedeutende Kulturlandschaft: an das Gartenreich von Dessau-Wörlitz, von Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau gegründet, seit 2000 Unesco-Weltkulturerbe. Der Fürst der Aufklärung reformierte nicht nur das Bildungs- und Gesundheitswesen, Land- und Forstwirtschaft, sondern auch die Gartengestaltung. Seine Parks sollten nicht nur der Unterhaltung des Hofs dienen, sondern jeden erfreuen. Man wollte nicht länger einen Barockgarten, der die Natur in geometrische Formen zwingt.

Attraktive Blickachsen

Dem Ideal des Englischen Gartens folgend orientierte man sich ab 1830 auch an dem, was die Natur Holsteins zwischen Kieler und Lübecker Bucht selbst zu bieten hat. So schaffen die Wege und Lichtungen immer wieder neue Stimmungsbilder – und eröffnen attraktive Blickachsen: der Weitblick über die große Koppel bis hinunter zum Ostseestrand, die Sichtachsen durch die Alte und Neue Lindenallee. Blickpunkte sind markante Gehölze – vom Riesenmammutbaum bis zu Großbäumen wie der Flatterulme. Wie im Gartenreich Wörlitz sollen die Eindrücke erstaunen und Freude bringen - ganz im Sinn des Ideals eines „begehbaren Landschaftsgemäldes“. Die mehr als zweihundertfünfzig Jahre alten Linden ließ Erik Graf von Platen-Hallermund, der das Gut 1983 erbte, stets gut pflegen. Er war es auch, der den Park samt Herrenhaus für Besucher öffnete. Nachdem der Besitz 2005 an einen Hamburger Unternehmer verkauft wurde, öffnete das einstige Gut schließlich nach aufwendigen Renovierungsarbeiten als Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer.

Heute umfasst das restaurierte Ensemble vierzig teilweise denkmalgeschützte Gebäude wie das Backhaus und das Waschhaus, und auch das Gewächshaus zeigt sich seit 2017 im originalgetreuen Gewand. Logis nehmen kann man im Schloss oder im Gärtnerhaus, in der Gräflichen Suite oder in der Schmiede, im Torhaus, der Orangerie oder der Stellmacherei. Romantisch ist das Badehäuschen mit Dampfbad, Saunawagen im Garten und einer frei stehenden Badewanne im Wintergarten angelegt.

Vom Schloss zum Kutscherhaus

Auf dem Segmentgiebel des Schlosses wenden sich zwei Meerkatzen einander zu. Das Relief zeigt das Stammwappen der Grafen von Platen-Hallermund. Das Schloss, Nachfolger eines älteren Baus aus der Zeit um 1600, brannte bei einem Großfeuer 1896 bis auf die Grundmauern nieder und wurde im neobarocken Stil neu errichtet. Die heute zu besichtigenden Innenräume zeigen elegante Stuckaturen, französische Kamine und Gemälde des Schlachtenmalers Jacques Courtier. Nach ihm wurde das Zweisterne-Gourmetrestaurant im historischen Bildersaal benannt. Vom Schloss leitet ein Tunnel als Bademantelgang hinüber ins ehemalige Kutscherhaus – in die Schlosstherme. Mit drei Kaminen, Saunalandschaft, beheizten Innen- und Außenpools, einer Grotte mit echtem Schnee und einem Outdoor-Großbild-TV mit Unterwasserfilmen gehört das Spa zu den Highlights in Schleswig-Holstein. Rechts vom Schloss führt der kleine Seesteg am Waschhaus etwas erhöht über das Wasser: Der Schlossteich liegt nun ruhig im satten Grün der späten Nachmittagssonne, prachtvoll wie ein Naturbild in der Ästhetik der idealen Landschaftsmalerei.

Alter und neuer Luxus Weissenhaus Grand Village Resort & Spa. Restaurant Courtier (zwei Michelin-Sterne, 18 Punkte Gault & Millau), Restaurant Bootshaus am Naturstrand, Schlosstherme mit beheizten Pools, Kaminlounge, Saunawelt, Spa. Kunstausstellungen im Atelier im Waschhaus. Parkallee 1, 23758 Weissenhaus, www.weissenhaus.de

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2020)