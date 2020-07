In Israel rollt eine zweite Coronawelle an

In Tel Aviv wird längst wieder gefeiert. Die Schranken fallen – und damit auch die Masken. In den Urlaubsorten am Roten Meer und am See Genezareth, an den Stränden und in den Schulen steigen die Corona-Zahlen sprunghaft an. Und die Geldstrafen schrecken kaum jemanden ab.

(c) REUTERS (AMIR COHEN)