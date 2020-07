Benkos sterbende „Dinosaurier“

Die letzte deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof des Tirolers René Benko plant den Kahlschlag. Jetzt geht die Angst um: Stirbt ohne Konsumtempel die Innenstadt?

Am Freitag ist vor der Karstadt-Filiale in Berlin-Tempelhof protestiert worden. Mit Maske im Gesicht – und mit Wut im Bauch. Den Mitarbeitern hier stecken schwere Zeiten in den Knochen, also Jahre der Ungewissheit, wie es weitergeht beim wankenden Handelsriesen. Die bittere Antwort: Hier in Tempelhof wohl gar nicht.



Zwischen Nord- und Bodensee sollen nach jüngsten Plänen zwar nicht mehr 82, aber immer noch 56 der 172 Filialen der letzten deutschen Warenhauskette zusperren, darunter sechs von elf in Berlin. Auch 20 Läden der Tochter Karstadt Sports droht der ewige Ladenschluss. Der geplante Kahlschlag soll ein Befreiungsschlag sein für den „Galeria Karstadt Kaufhof“-Konzern, in dem seit 2019 die Signa Holding des Tirolers René Benko das alleinige Sagen hat und der seit der Vorwoche in einem Insolvenzverfahren steckt.



Es steht viel auf dem Spiel: die berufliche Existenz von mehr als 5000 Mitarbeitern, deren Filialen auf der roten Liste stehen; ein großer Teil von Benkos Handelsimperium; das Gesicht deutscher Innenstädte. Den Bürgermeistern graut vor der Lücke, die das Aus für die Konsumtempel in ihre Zentren reißen könnte, in denen die Warenhäuser gefühlt immer schon da waren und manchmal architektonische Hingucker sind. Andere halten den Aufschrei für Heuchelei, weil viele, die jetzt Krokodilstränen verdrücken, ihre Taschentücher bei Amazon bestellen.