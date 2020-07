Corona-Alarm auf kanadischem Militärflugzeug

70 Passagiere und Crew-Mitglieder könnten mit dem Infizierten in Kontakt gewesen sein. Für die Soldaten wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Ein kanadisches Militärflugzeug hat einen Flug nach Lettland wegen Coronavirus-Alarms abgebrochen. Es habe die Sorge geherrscht, dass sich Soldaten an Bord der Maschine mit dem Virus infiziert haben könnten, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Ottawa am Sonntag mit.

Nach ihren Angaben drehte das Flugzeug um, nachdem die Armee erfahren hatte, dass an der Trenton-Militärbasis in der kanadischen Provinz Ontario jemand positiv auf das Virus getestet worden war.

Vom diesem Stützpunkt war das Flugzeug gestartet. Es sei möglich,

dass die insgesamt 70 Passagiere und Crew-Mitglieder mit dem infizierten Patienten in Kontakt gewesen seien, sagte die Sprecherin.

Für die Soldaten an Bord der Maschine wurde den Angaben zufolge

eine 14-tägige Quarantäne auf der Basis Trenton angeordnet. Der

Vorfall habe keine größeren Auswirkungen auf die kanadische

Beteiligung an der NATO-Mission im Baltikum, betonte die Sprecherin.

In Lettland sind rund 540 kanadische Soldaten stationiert.

(APA/AFP)