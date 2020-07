Die Konferenz, die den Kalten Krieg einleitete

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Wer würde wen über den Tisch ziehen? Churchill, Truman, Stalin in Potsdam 1945. (c) Mary Evans Picture

Die drei Siegermächte des Zweiten Weltkriegs nahmen sich viel vor bei der Konferenz von Potsdam 1945. Sie wollten eine Neuordnung Europas, ja der Welt. Heraus kam eine Einteilung in Einflusszonen, die zur Teilung Europas führte.

Jetzt ist wieder eine Woche vorüber, und ich bin immer noch in diesem gottverlassenen Land“, schrieb der amerikanische Präsident Harry S. Truman am 28. Juli 1945 aus Potsdam an seine Mutter. Er steckte gerade in mühsamen Verhandlungen mit Winston Churchill, dem britischen Premierminister, und Josef Stalin, dem sowjetischen Generalissimus. Das Treffen im weitgehend unzerstörten Schloss Cecilienhof, dem letzten Schlossneubau der Hohenzollern-Dynastie, ging als „Potsdamer Konferenz“ und Schlussakt des Zweiten Weltkriegs in die Geschichte ein. Es war die letzte der drei großen alliierten Kriegskonferenzen, und die erste nach der Kapitulation Deutschlands. Obwohl hier über das Schicksal vieler Menschen entschieden wurde, sind die Zusammenkünfte der „Großen Drei“ in Teheran und Jalta bis heute bekannter.



Auch ohne Hang zu großem Pathos kann man die dreizehn Sitzungen, die hier zwischen 17. Juli und 2. August 1945 unter dem irreführenden Namen „Berliner Konferenz“ stattfanden, als grandios inszeniertes Drama in mehreren Akten sehen. Mit einigen Besetzungsturbulenzen übrigens: Truman war nach dem Tod Franklin D. Roosevelts ein „Newcomer“ in dem Trio, er kannte die beiden Gesprächspartner nicht und war ohne außenpolitische Erfahrung. Und Churchill wurde am 25. Juli ausgewechselt: Er hatte die Wahlen in Großbritannien verloren.