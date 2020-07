Anti-Schnarch-App: Stille Nacht, gute Nacht?

Der Ex-Schauspieler und Logopäde Dario Lindes und der Eventveranstalter Sigismund Gänger haben „Snorefree“ entwickelt, eine Anti-Schnarch-App.

Das nächtliche Röcheln, das Pfeifen und Sägen unterwandern noch die innigste Beziehung. Ist der Schlaf schlecht, hängt bald der Haussegen schief. Diese negative soziale Konsequenz ist bei bis zu zwei Milliarden Schnarchern, die dieser Planet beherbergt, traurige Realität. Das weiß Sigismund Gänger nur zu gut. „Ich hatte massive Diskussionen mit meiner Freundin, ehe ich mich dazu durchringen konnte, Ärzte zu konsultieren. Und die drohten mir dann sofort mit dem Skalpell.“



Statt sich sein Gaumensegel samt Zäpfchen beschneiden zu lassen, ging Gänger ins Schlaflabor, um eine ambulante Schlafpolygrafie machen zu lassen. „Die Nacht war ein Horror, aber danach gab es eine Perspektive. Ich wurde zu Dario Lindes überwiesen, der mir Muskeltraining für Lippen, Zunge, Kehlkopf und Gaumenzäpfchen verordnete. Es hat binnen weniger Wochen angeschlagen“, erzählt Gänger. Die wundersame Heilung hat sein Interesse geweckt. „Ich habe mir überlegt, dass das ein Geschäftsmodell sein könnte“, sagt er, der in der Wiener Veranstaltungsszene als Organisator von Clubs wie dem Soul Sugar bekannt ist.



In Ermangelung von Fachliteratur wies Logopäde Lindes bislang seine Patienten am Ende der Therapiestunde an, die praktizierten Übungen für sich selbst zu notieren, um sie später selbstständig auszuführen. „Zunächst wollten wir ein Video für die Patienten produzieren. Die Idee mit der App kam erst später auf, denn eigentlich bin ich ein Offline-Mensch“, sagt Lindes. Mittlerweile besitzt auch er ein Smartphone.



Sein Interesse am Schnarchen entwickelte sich von der entgegengesetzten Seite her, vom Schönsprechen. Lindes war Schauspieler und Sprecher, bevor er sich im zweiten Bildungsweg zum Logopäden ausbilden ließ.