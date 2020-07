Pharmakonzern Roche investiert in Krebstherapie

Schweizer Unternehmen zahlt bis zu 1,7 Milliarden Dollar für Rechte

an einer Behandlung von Lungenkrebs.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche zahlt bis zu 1,7 Milliarden Dollar (1,5 Mrd. Euro) an Blueprint Medicines für Rechte an einer Behandlung von Lungenkrebs und anderen Krebsarten. Roche und die US-Firma arbeiteten bei der Entwicklung von Pralsetinib zusammen. In den USA und Europa habe Blueprint Zulassungen beantragt.

Komme das Produkt auf den Markt, teilten sich die Firmen die Erlöse aus den USA, während die Einnahmen aus dem Rest der Welt mit Ausnahme Chinas an Roche gingen.

(APA/Reuters)