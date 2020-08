Kloster St. Josef wird Hotel

Das Kloster St. Josef in Salzburg soll in ein Boutique-Hotel umgewandelt werden.

Nach monatelangen Verhandlungen mit dem Salzburger Investor und Projektentwickler Planquadrat steht ein neuer Nutzungsplan für das Kloster St. Josef in Salzburg. Das Gebäude soll in ein Boutique-Hotel umgewandelt werden, außerdem sollen hochwertige, servicierte Eigentumswohnungen entstehen. Als Hotelbetreiber konnte die internationale Hotelgruppe Marriott gewonnen werden, die das Haus unter dem Label „Autograph Collection“ vermarkten wird. Georg Rösch, dem Generalbevollmächtigten der Kongregation war es ein großes Anliegen, dass Kindergarten und Schule auf dem Areal bestehen bleiben. Sie sollen aber modernisiert, und um einen neuen Schulzweig namens „Hospitality“ erweitert werden. Schüler sollen ihre Praktika im neuen Hotel absolvieren können. Die Schwestern vom „Guten Hirten“, die das Gebäude bisher bewohnten, sind bereits in ihren neuen Alterswohnsitz in Baumgartenberg in Oberösterreich übersiedelt.