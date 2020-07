360 Grad Österreich: Sie seien gierige Menschen, die lieber Geld scheffelten, als sich um die Gesundheit ihrer Gäste zu kümmern: Ischgl stand in der Coronakrise massiv in der Kritik. Jetzt versucht der Ort, sich und seine Après-Ski-Kultur neu zu erfinden. ?

Jeder Ort hat ein Wahrzeichen, das ihn eindeutig identifiziert: In Wien ist es der Stephansdom, in Paris der Eiffelturm, in New York die Freiheitsstatue und in Ischgl ist es das Haus am Galfeisweg 3.