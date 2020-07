US-Bankaktien: Eine langfristige Chance

Die Quartalszahlen der größten Finanzfirmen sind schlecht, aber nicht desaströs. Anleger können Mut schöpfen und vielleicht sogar auf Einkaufstour gehen – zumindest die Bewertungen laden dazu ein.

New York. Es ging zur Sache im zweiten Quartal, kaum irgendwo zeigt sich das besser als in den Bilanzen der weltgrößten Finanzinstitute. Auf der einen Seite steht das hektische Treiben an den Börsen – wovon die Banken in der Regel profitieren. Auf der anderen Seite steht eine dramatische Coronarezession inklusive hoher Arbeitslosigkeit und potenziellen Kreditausfällen in Milliardenhöhe – was Inhaber von Finanztiteln vor Furcht erstarren lässt.