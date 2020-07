EU-Budgetgipfel: Brüsseler Zieleinlauf mit Hürden

Am vierten Tag des Ringens um den Unionshaushalt begann die Arbeit an den Details. Doch sie bergen großes politisches Streitpotenzial. Vor allem zwischen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Sebastian Kurz flogen Funken.

Nach drei zermürbenden Verhandlungstagen und nächtelangen Diskussionen in Brüssel schickten sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Union am Montag an, doch noch eine Einigung über den Sonderfonds gegen die Coronarezession sowie den Haushaltsrahmen der Jahre 2021–2027 zu erzielen. Sichtlich zerknittert trat einer nach dem anderen vor die Medien, um ihrer vorsichtigen Zuversicht Ausdruck zu verleihen.



Doch deren Beginn verschob sich erneut um mehrere Stunden. Denn Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats, rang stundenlang mit Einzelnen der 27 um Zugeständnisse. Deren sonst gegenüber der Öffentlichkeit so betont jovial inszenierter Umgang hatte sich im Lauf der vier Tage merklich eingetrübt. In der Nacht auf Montag flogen vor allem zwischen Frankreichs Präsidenten, Emmanuel Macron, und Bundeskanzler Sebastian Kurz die Funken. Als Kurz den Sitzungssaal einmal mehr verließ, um zu telefonieren, soll Macron laut Ohrenzeugen förmlich explodiert sein: „Sehen Sie? Es ist ihm egal. Er hört den anderen nicht zu, er hat eine schlechte Einstellung. Er kümmert sich um seine Presse und basta!“



Vier grundsätzliche Fragen sind zu beantworten, ehe man von einer dauerhaften Einigung sprechen darf.

1 Wie viel Geld wird die EU nun zusätzlich gegen die Coronarezession ausgeben? Und wer bekommt wie viel davon?

Es pegelt sich auf 390 Milliarden Euro ein: Dies schlug Michel Montagfrüh vor, bestätigte ein Ohrenzeuge der „Presse“. Das wäre eine starke Kürzung des ursprünglichen Vorschlags von 500 Milliarden Euro. Dieses Geld soll dem Unionsbudget für die Jahre bis 2023 aufgepropft werden und an die am stärksten von der Pandemie getroffenen Branchen und Regionen gehen. Mehr als ein Drittel der Gesamtsumme wird somit an Italien und Spanien fließen. Doch auch Frankreich würde üppig daraus bedient werden. Macrons Ärger über den Widerstand der Niederlande, Österreichs, Dänemarks, Schwedens und neuerdings auch Finnlands hat insofern innenpolitische Gründe. Premierminister Jean Castex hofft, dass 35 Milliarden Euro aus Brüssel in Frankreichs eigenes 100-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm fließen. Die Kürzung bedeutet übrigens auch, dass Österreich weniger Coronahilfen zustehen. Ursprünglich wären das etwas mehr als vier Milliarden Euro gewesen.

2 Der niederländische Premier Rutte wünscht sich ein Vetorecht gegen die Auszahlung dieser Transfers. Was bedeutet das?

Ein volles, rechtlich bindendes Veto wird Rutte nicht bekommen. Aber zumindest einen Mechanismus, im Rahmen dessen im Finanzministerrat – im Extremfall auch im Europäischen Rat – Bedenken gegen den Reformplan vorgebracht werden können, den ein Land vorlegen muss, um Corona-Transfers zu erhalten. Wie genau das ausgestaltet werden soll, ohne zu einer Lähmung der Entscheidungsfindung der EU zu führen, wird in der Nacht auf Dienstag verhandelt; dem Vernehmen nach zwischen Rutte und Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte.

3 Müssen Länder, in denen der Rechtsstaat politisch gezielt geschwächt wird, einen Verlust von EU-Subventionen erwarten?

Auch das ist offen. Die Regierungschefs von Polen, Ungarn und neuerdings Slowenien lehnen das strikt ab. Kein Wunder: sie kämen angesichts ihrer autoritären Politik, welche nach und nach unabhängige Kontrollinstanzen wie Justiz und Medien zu fesseln trachtet, als erste in Frage für so einen Mechanismus. Zwar könnten sie ein Veto gegen den gesamten Finanzrahmen einlegen, der ohne die Corona-Hilfen 1,074 Billionen Euro betragen dürfte. Damit würden sie sich jedoch ins eigene Fleisch schneiden. Denn ihre politische Basis ist vom Fließen der Brüsseler Subventionen abhängig.

4 Behält Österreich seinen Rabatt vom Mitgliedsbeitrag? Und wie sollen die Corona-Transfers zurückgezahlt werden?

Ja – doch ob er jährlich 237 Millionen Euro betragen wird, oder gar 287 Millionen Euro, wie ein neuer Vorschlag Michels am Samstag vorsah, hängt davon ab, wie stark die Corona-Transfers aus dem Aufbaufonds gekürzt werden. Sprich: landet man bei 390 Milliarden Euro, darf Bundeskanzler Kurz einen kleineren Rabatt nach Wien mitnehmen, als wenn es 400 Milliarden Euro werden. Die Rückzahlung der Anleihen, welche die Kommission zur Deckung dieser Transfers begeben wird, soll ab 2028 beginnen. Nach derzeitigem Stand wird das durch erhöhte Mitgliedsbeiträge passieren – außer, die Chefs einigen sich doch noch darauf, eine EU-Digitalsteuer (wird von Irland und Luxemburg abgelehnt) oder eine Klimaabgabe auf Importe (würde Strafzölle Chinas und der USA verursachen) einzuführen.