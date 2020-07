China löst sich von der Wall Street

Der chinesische Milliardär Jack Ma steuert mit seiner Ant Group den weltgrößten Börsegang an – in China. Die Entkoppelung der Volksrepublik von den amerikanischen Geldtrögen schreitet voran.

Wien. Er ist der Inbegriff des chinesischen Kapitalisten: Jack Ma, Multimilliardär und Gründer von Alibaba, Chinas Amazon, begeistert die Finanzwelt auf beiden Seiten des Pazifiks. Wie kürzlich bekannt wurde, will der Milliardär nun ein weiteres Unternehmen an die Börse schicken. Die Ant Group, Betreiber des in Asien populären Bezahldienstes Alipay, könnte als Börsenneuling mehr Geld einnehmen als alle Unternehmen bisher. Doch das ist nicht der Grund, warum dieser Schritt so viel Aufmerksamkeit verdient. Grund ist, dass sich Jack Ma entschlossen hat, die Ant Group nur in Hongkong und an Chinas Technologiebörse in Schanghai zu listen. Die New Yorker Wall Street bleibt außen vor. Das zeigt auf, wie sehr der Handelskonflikt und das allgemeine Entfremdung zwischen den beiden Weltmächten mittlerweile auch das Gefüge der globalen Finanzwelt verändern.