Russland: Gulag-Forscher drohen 15 Jahre Straflager

Jurij Dmitrijew wird der Missbrauch seiner Adoptivtochter vorgeworfen. Der Fall wurde nach seinem Freispruch neu aufgerollt. Und am Mittwoch ergeht das Urteil.

Moskau. Er habe „nie irgendwelche abscheulichen Taten“ gegen seine Adoptivtochter gesetzt, sagte Jurij Dmitrijew am Dienstag in seinen letzten Worten vor Gericht. Er habe nur versucht, seiner elterlichen Fürsorgepflicht nachzukommen.

Am Mittwoch wird das Urteil in einem jahrelang geführten Prozess in der Stadt Petrosawodsk (Karelien) erwartet. Die Rede ist von dem Verfahren gegen den Gulag-Forscher und lokalen Leiter der Nichtregierungsorganisation Memorial, Jurij Dmitrijew.

Ihm droht eine 15-jährige Freiheitsstrafe in der Strafkolonie.

Vorgeworfen wird ihm, seine Adoptivtochter sexuell missbraucht zu haben. Die Umstände des Prozesses sind fragwürdig. Unterstützer Dmitrijews sind überzeugt, dass es ein politisches Motiv für die Verfolgung des 64-Jährigen gibt und der Prozess fabriziert ist. Dmitrijew hat sich mit der Auffindung von Massengräbern mit Erschießungsopfern des Stalin'schen Terrors einen Namen gemacht.

Freispruch vor zwei Jahren

Schon seit einigen Jahren ist Dmitrijew im Visier der Justiz. Im April 2018 wurde er vom Vorwurf der Kinderpornografie freigesprochen. Gegenstand des Prozesses waren mehrere Fotos, die er von seiner Tochter ohne Bekleidung gemacht hatte.

Dmitrijew gibt an, diese Dokumentation aufgrund der Entwicklungsprobleme des Kindes geführt zu haben. Expertisen stellten fest, dass die Fotos keinen pornografischen Charakter hätten. Nicht lange nach seinem Freispruch hob ein anderes Gericht das Urteil auf und brachte neue Vorwürfe gegen den Historiker vor. Seither ist er in Haft – und könnte es noch für viele Jahre bleiben.

(som)