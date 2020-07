Maskenpflicht auch bei Pflegeheim- und Krankenhausbesuch

Gesundheitsminister Anschober hat die Änderung der "Covid-19-Lockerungsverordnung" veröffentlicht - sie geht weiter, als von Türkis-Grün bis dato angekündigt.

Die am Dienstag präsentierte Verschärfung der Maskenpflicht, die ab Freitag in Kraft tritt, ist nun offiziell verordnet. Allerdings: inklusive einer Erweiterung. Sie gilt nämlich nicht nur wie von der türkis-grünen Bundesregierung angekündigt im Lebensmittelhandel, bei Bank- und Postbesuchen sowie wie bisher u.a. in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch für Besucher von Gesundheitseinrichtungen: In Pflegeheimen, Krankenanstalten und Kuranstalten müssen diese künftig einen Nasen-Mund-Schutz tragen.

Das geht aus der Adaptierung der "Covid-19-Lockerungsverordnung" von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hervor, die in der Nacht auf Donnerstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Die Maskenpflicht für Besucher gilt für alle Orte, "an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden", heißt es in der Vorordnung.

Für Kunden und Betreiber

Wie angekündigt ist auch beim Betreten des Kundenbereichs im Lebensmitteleinzelhandel, von Banken und der Post (einschließlich der Postpartner) ab Freitag wieder eine Maske zu tragen. Weiterhin gilt dies auch für Apotheken. Ebenso aufrecht bleibt die Bestimmung, wonach in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken getragen werden müssen. Die Verpflichtung gilt sowohl für die Kunden wie auch die Betreiber und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen - "sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet".

Verschärft wurden überdies – ebenfalls ab Freitag – auch die Regeln an Österreichs Grenzen. Die Einreise aus Risikogebieten (die Liste wird laufend aktualisiert), etwa aus den Westbalkanstaaten, ist dann nur noch mit einem negativen PCR-Test gestattet. Wobei nur Testergebnisse aus zertifizierten Laboren der Region anerkannt werden, die nicht älter als 72 Stunden sind. Alle Grenzkontrollen werden fortan gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden durchgeführt. Und die Heimquarantäne wird stärker überwacht.

Kirchen und Religionsgemeinschaften mit Bezug zu Risikogebieten im Ausland drängt die Regierung zu einer generellen Maskenpflicht. Jene mit positiven Fällen sollen geschlossen werden.

Corona-Risikogebiete Aufgrund der globalen Ausbreitung des Coronavirus gelten derzeit Reisewarnungen für 32 Staaten: Ägypten, Albanien, Bangladesch, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Indien, Indonesien, Iran, Kosovo, Mexiko, Montenegro, Nigeria, Nordmazedonien, Pakistan, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Schweden, Senegal, Serbien, Südafrika, Türkei, Ukraine, USA, Vereinigtes Königreich.



Zudem gilt eine partielle Reisewarnung für die chinesische Provinz Hubei. Die Liste der Risikogebiete wird laufend evaluiert und ist auf der Webseite des Außenministeriums abrufbar.

(Red./APA)