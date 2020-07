Umfassende Maskenpflicht gilt, Einreise-Verordnung verzögert sich

Seit Mitternacht muss der Mund-Nasen-Schutz wieder im Lebensmittelhandel, in Bank- und Postfilialen, Tankstellenshops und in Gesundheitseinrichtungen getragen werden.

Die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus gilt seit heute, Freitag, wieder in umfassender Form. Seit Mitternacht muss der Mund-Nasen-Schutz nicht nur in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Veranstaltungen im geschlossenen Raum getragen werden, sondern auch wieder im Lebensmittelhandel, in Tankstellenshops, in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch in Gesundheitseinrichtungen. So will die türkis-grüne Bundesregierung steigenden Infektionszahlen entgegenwirken.

Noch auf sich warten lässt indes die Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zur Einreise aus Corona-Risikogebieten nach Österreich. Sie hätte ebenfalls heute in Kraft treten sollen, befindet sich derzeit aber noch in der juristischen Prüfung, heißt es aus dem Ressort. Konkret: „Ziel ist es, eine ausgewogene Regelung zu finden, die sowohl der Pandemiebekämpfung dient, als auch allen verfassungsrechtlichen Grundsätzen entspricht.“ Der Hintergrund: Erst am Mittwoch hatte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) mehrere Bestimmungen zur Coronavirus-Bekämpfung für gesetzeswidrig erklärt, insbesondere wesentliche Teile der Verordnung über die Ausgangsverbote und jene über die teilweise Geschäftsöffnung ab 14. April.

Derzeit ist für die Einreise aus Risikogebieten die aktuelle Fassung der Verordnung vom 15. Juni in Kraft. Demnach dürfen Personen aus den in der Anlage A genannten Risikogebieten nur dann einreisen, wenn sie entweder einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als vier Tage ist, oder sich in 14-tägige Heimquarantäne begeben. Mit einem negativen PCR-Test kann demnach die Quarantäne-Zeit auch vorzeitig beendet werden.

WHO: "Müssen lernen, mit dem Virus zu leben"

Auf der Bremse steht derzeit auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben", sagte Nothilfekoordinator Mike Ryan am Donnerstagabend in Genf. "Wir werden in absehbarer Zukunft nicht in der Lage sein, das Virus zu beseitigen oder auszurotten." Ryan rief daher alle Staaten weltweit dazu auf, alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen einzusetzen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Dazu gehöre auch, im Notfall Bars oder Clubs vorübergehend wieder zu schließen oder die Zahl der Besucher zu begrenzen: „Wenn die Infektionsrate in einer Gesellschaft hoch ist, dann werden Aktivitäten, die viele Menschen zusammenbringen, vor allem in geschlossenen Räumen, weitere Übertragungen der Krankheit verursachen.“

(Red./APA)