Besucht US-Außenminister Pompeo im August Wien?

Mike Pompeo dürfte erst nach Prag, dann nach Wien und weiter nach Ljubljana und Polen reisen, heißt es. Das Außenamt schweigt dazu.

US-Außenminister Mike Pompeo soll einem Bericht der tschechischen Nachrichtenagentur CTK zufolge im August nach Prag, Wien, Ljubljana und Polen reisen. Das Außenamt in Wien wollte dies zunächst weder bestätigen noch dementieren.

Pompeo werde am sich am 11. und 12. August in Tschechien aufhalten und dort unter anderem Premierminister Andrej Babis treffen, schrieb CTK unter Berufung auf das Portal "Lidovky.cz". Aber auch das tschechische Außenministerium erklärte gegenüber der CTK, von einem Besuch Pompeos keine Kenntnis zu haben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hätte Anfang März nach Washington reisen sollen, dort wäre unter anderem ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf dem Programm gestanden. Der zweite Besuch von Kurz im Weißen Haus wurde aber von Trump aufgrund der Coronasituation verschoben.

