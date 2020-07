Familienmitglied infiziert: Generalstabschef in Quarantäne

Ein enges Familienmitglied von Robert Brieger wurde positiv auf Covid-19 getestet. Brieger hat keine Symptome, war aber im Nationalen Sicherheitsrat anwesend.

Der Generalstabschef des Bundesheeres, Robert Brieger, befindet sich seit heute in Heimquarantäne. Wie das Ministerium am Freitag bestätigte, ist ein enges, im selben Haushalt lebendes Familienmitglied des Generals positiv auf Covid-19 getestet worden. Brieger, der keine Symptome hat, hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Kontakte, so war er am Dienstag im Nationalen Sicherheitsrat.

Brieger wird laut Verteidigungsministerium erst am Dienstag getestet, damit das Virus im Falle einer Ansteckung zu 100 Prozent nachgewiesen werden könne. Inzwischen wurden und werden alle Mitarbeiter informiert. Sie arbeiten weiter, aber räumlich getrennt. Auch alle weiteren Personen, mit denen Brieger Kontakt hatte, werden ausfindig gemacht, ebenfalls informiert und ab Dienstag auf freiwilliger Basis getestet.

Das positiv getestete Familienmitglied befinde sich ebenfalls in Heimquarantäne, allerdings räumlich getrennt vom General.

Die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates hatte diese Woche bereits für Aufregung gesorgt, allerdings aus anderen Gründen. Die Oppositionsparteien verließen diese geschlossen, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen ÖVP die Sitzung einberufen hatte, nicht erschienen war.

(APA)