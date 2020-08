(c) Screenshot

Die SPÖ liege in Umfragen zwischen 17 und 20 Prozent, „da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen: Alles ist super“, sagte Doskozil in der "ZiB 2".

Wer wusste beim burgenländischen Bankenskandal was wann? Das wollte Armin Wolf ganz genau wissen.

Wenn Menschen sich in die Ecke gedrängt fühlen, reagieren sie ganz unterschiedlich. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gehört definitiv nicht zu jenen, die sich verstecken, im Gegenteil: Er geht zum Angriff über. Das zeigte sich in seinen jüngsten Pressekonferenzen („sehr emotional“ nannte er sie selbst) und auch beim Besuch in der „ZiB 2“, zu dem ihm einige nicht geraten hätten.