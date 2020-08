Trompeter Franz Hackl lebt großteils in New York. Einmal jährlich richtet er sein Festival „Outreach“ in Schwaz aus. Auch in Zeiten der Pandemie.

Es war furchtbar. Wasser, Wein und Espresso habe ich nur durch die Temperatur unterscheiden können“, erinnert sich Franz Hackl, Tiroler Trompeter mit Wohnsitz Harlem, an seine Covid-19-Infektion in New York.