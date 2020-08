Libanon: Vor den Toren Europas kippt der nächste Staat ins Chaos

Ein System mit korrupten Eliten und ohne Lösungskompetenz führt den Libanon in den Abgrund. Die Beiruter Tragödie ist nur ein Symptom dafür.

Es ist ein Bild der Verwüstung, das sich in Libanons Hauptstadt Beirut darbietet. Die schweren Detonationen vom Dienstagabend haben das Hafenviertel zerstört und massive Schäden in weiten Teilen der Stadt angerichtet. Zunächst war noch immer nicht gesichert, wie es zu diesem Fiasko mit so vielen Opfern kommen konnte. Doch allein die erste Erklärung des Innenministers, Mohammed Fahmi, macht sprachlos: Gefährliches Ammoniumnitrat, das seit Jahren – offenbar unsachgemäß – im Hafen gelagert wurde, soll in die Luft geflogen sein. Das heißt nichts anderes als: Wegen einer unglaublichen Schlamperei mussten zahlreiche Menschen sterben, wurden schwer verletzt, verloren ihr Dach über dem Kopf.