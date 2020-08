Die Spur der Steine

Granitpilgern in Oberösterreich

Wie schön „nichts“ sein kann, zeigt der neue Weitwanderweg „Granitpilgern“ im Oberen Mühlviertel, dem (einstigen) Land der Leinenweber. 95 Kilometer Ruhe in idyllischer Natur, mit der Gelegenheit zu authentischen Erlebnissen und zur Begegnung mit beseelten Menschen.

„Schatz, wir sind da! – Wo? – Na, am Ziel. – Aber hier ist ja gar nichts. – Eben!“ So stimmt die Homepage des neuen, oberösterreichischen Weitwanderweges, „Granitpilgern“, künftige Wanderfreunde auf das zu erwartende Naturerlebnis ein. Weite, Ruhe und Entschleunigung im „Off“ sind hier angesagt. Wer tatsächlich aufbricht, um per pedes das Obere Mühlviertel, das Land der Leinenweber, zu erkunden, merkt schnell, dass es hier sehr wohl mehr als „gar nichts“ zu entdecken gibt.

Die Region ist im wortwörtlichen Sinn steinreich: Granit ist das bestimmende Element, das Wasser formte ihn. Beides erleben wir intensiv auf Burg Piberstein nahe Helfenberg, einem mächtig aufragenden Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert. Altehrwürdiger Stein um uns herum, frisches Wasser von oben. Als Schnürlregen.