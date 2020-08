Der mobile Concept-Store „Shop up“ tourt ab Samstag durch die Bundesländer – und bringt so heimisches Design in Urlaubsregionen.

Schöne Stücke an schönen Orten“, so fasst Organisatorin Nicole Adler die Idee zum mobilen Pop-up-Store „Shop up“ zusammen. Ein „klassisches Coronaprojekt“, wie sie sagt, das sie am Samstag mit dem Kick-Off im burgenländischen Gasthaus Taubenkogel einläutet.