Eine Reise zu magischen Orten in Kinderbüchern

Kommentieren Hauptbild • Die isolierte Insel ermöglicht Distanz zur Realität. Wie Lummerland, das „ungefähr doppelt so groß ist wie unsere Wohnung“.(c) Illustration F.J. Tripp/M. Weber, Thienemann Verlag

Von Lummerland zu Neverland, Oz und Narnia: Hauptsache, weit weg von der Erwachsenenwelt. Eine Reise anlässlich des 60ers von „Jim Knopf“.

Man dürfe „von jeder Tür aus in den literarischen Salon treten, aus der Gefängnistür, aus der Irrenhaustür oder aus der Bordelltür“, sagte Michael Ende einmal. „Nur aus einer Tür darf man nicht kommen, aus der Kinderzimmertür.“ Vor 60 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, das ihn bekannt machte – aber auch viel kritisiert wurde. Einer der häufigsten Vorwürfe lautete: Eskapismus.



Die magischen Orte, an die man durch die Kinderzimmer- bzw. Kinderbüchertür gelangt, gäbe es alle nicht ohne Eskapismus. Lummerland, Heimatort von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer, gehört ebenso dazu wie Mandala, das Reich des Ostens, das sie bereisen. Peter Pans Neverland ebenso wie Pippis Taka-Tuka-Land, das Nangijala in Astrid Lindgrens Buch „Die Brüder Löwenherz“ oder der Asteroid des Kleinen Prinzen. Das Reich von Oz ebenso wie Narnia, der Hundert-Morgen-Wald, Mittelerde oder natürlich Hogwarts.