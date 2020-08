Minus-Ölpreis bringt Händlern einen Gewinn

Im April fiel der WTI-Ölpreis kurzzeitig unter null.

New York. Am 20. April ist der Preis für ein Barrel Öl der Sorte WTI für die Lieferung im Folgemonat innerhalb einer Stunde um 40 Dollar auf minus 37 Dollar abgestürzt. Es war das erste Mal, dass der Rohölpreis in den negativen Bereich abrutschte.



Viele verloren Geld, doch eine kleine Gruppe von Händlern bei der Londoner Firma Vega Capital machte einen Gewinn von bis zu 500 Millionen Dollar, sagten Insider zu Bloomberg Businessweek.



Jetzt prüfen Aufseher der US Commodity Futures Trading Commission, der britischen Financial Conduct Authority und der CME Group, ob Vegas Vorgehen gegen Regeln für den Handel um die Abrechnungsperioden herum verstoßen und zum Rückgang des Ölpreises beigetragen hat.



„Die Vorstellung, dass die Anomalien an diesem Tag ausschließlich auf Angebot und Nachfrage zurückgehen, ist bestenfalls ein Hirngespinst“, sagt Joe Cisewski, Sonderberater von Better Markets, einer Lobbygruppe, die sich für eine strengere Regulierung einsetzt. „Die Aufsichtsbehörden müssen gründlich untersuchen, was passiert ist.“ (Bloomberg/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2020)