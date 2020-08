Die Explosion von Beirut bringt die Regierung zu Fall

Preminister Diab tritt zurück, mehrere Minister waren ihm tagsüber zuvor gekommen – ein politischer Neubeginn scheint unvermeidlich. Doch die korrupte Elite des Landes sträubt sich bisher dagegen.

Tunis/Beirut. Bis zuletzt klammerten sich die Verantwortlichen in Beirut an ihre Macht. Sechs Tage nach der Monsterexplosion im Hafen jedoch wuchs der nationale und internationale Druck, der die libanesische Regierung ins Wanken und schließlich zu Fall brachte. Den Anfang machte am Sonntag mit ihrem Rücktritt Informationsministerin Manal Abdel Samad. Bis Montagnachmittag folgten drei weitere Kabinettskollegen. Am Abend dann fiel schließlich die gesamte Regierung. Ministerpräsident Hassan Diab und die restliche Regierung traten zurück. Diab erklärte, sein Kabinett stehe geeint mit dem Volk im Ruf nach Gerechtigkeit für „dieses Verbrechen“.