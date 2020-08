Der "gute" Wald ist wieder da

Ein Baum-Roman, schon wieder . . . Über die klimabedingte Renaissance von beseelten, redenden, uns rettenden Wäldern.

Ohne gefällte Bäume keine Bücher, das gilt, E-Books hin oder her, bis heute. Es sind aber auch die Bücher, in denen Baum und Wald Lobeshymnen gesungen wurden. An ihnen sieht man, wie der Baum durch die Zeiten als Inbegriff beständigen Lebens galt. Und dass er wie kaum ein anderes Naturphänomen dem Menschen als Spiegel diente. Besonders in baumbesessenen Zeiten wie der deutschen Romantik.



Eine solche Zeit scheint wieder angebrochen - vor allem durch den Klimawandel. Ein Symptom war ab 2015 der Bestseller "Das geheime Leben der Bäume" von Peter Wohlleben, zu dem es seit heuer auch einen Film gibt. Dessen Erfolgsrezept lag nicht nur im vermittelten Wissen, sondern auch in einem ungenierten Anthropomorphismus: Durchgehend vermenschlicht der Autor die Bäume. Er schildert sie als soziale Wesen, die miteinander "reden", zusammenarbeiten - ja, einander Gefühle entgegenbringen.