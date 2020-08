Zwei Tote in Wohnhaus im Weinviertel aufgefunden

In einem Wohnhaus im Bezirk Korneuburg sind zwei Tote aufgefunden worden. Ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorlag, stand vorerst nicht fest.

In einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Dienstagvormittag zwei Tote aufgefunden worden. Ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorlag, stand vorerst nicht fest. Die Tatortgruppe war an der Arbeit, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. "Heute"-online berichtete, dass ein Mann und eine Frau tot seien.

