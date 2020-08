Kamala Harris an Bidens Seite: Trump hat noch lange nicht verloren

Niemand sollte die Gabe der US-Demokraten unterschätzen, eine Wahl zu vermasseln. Es ist clever von Joe Biden, Kamala Harris als Vize-Präsidentschaftskandidatin aufzustellen. Doch entscheiden wird sie die US-Wahl nicht.

Mit der Nominierung von Kamala Harris als seine Vize-Präsidentschaftskandidatin hat Joe Biden auf Nummer sicher gesetzt. Die 55-jährige US-Senatorin aus Kalifornien schreckt niemanden ab. Die ehemalige Staatsanwältin ist keine linke Träumerin, sondern eine moderate Pragmatikerin. Ideologisch tickt sie ähnlich wie Joe Biden, ergänzt den 77-Jährigen aber gewissermaßen. Die Tochter einer Krebsforscherin aus Indien und eines Wirtschaftsprofessors aus Jamaika soll etwas mehr jugendlichen Pepp in den Wahlkampf der US-Demokraten bringen, vor allem aber die nach dem Tod von George Floyd aufgewühlte afroamerikanische Bevölkerung ansprechen. Für die immer lauter werdende Schar der progressiven Linken in der Partei stellt sie kein Angebot dar. Doch diese Gruppe, so das Kalkül Bidens, würde ohnehin jeden außer Donald Trump wählen. Und gewonnen wird die Wahl am 3. November in der Mitte und nicht links davon.