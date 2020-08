Das Lieblingsdessert der Österreicher

(c) imago images/CHROMORANGE (CHROMORANGE / Bernd Juergens via)

Die Sachertorte hat nicht die Nase vorne, dafür aber ein italienischer Klassiker.

Sachertorte, Punschkrapfen oder Esterhazy-Schnitte? Welches Dessert haben die Österreicher am liebsten? Beziehungsweise welches backen sie am liebsten zu Hause? Die britische Konditorei Jack and Beyond hat eine Rangliste der Lieblingsdesserts einiger europäischer Länder aufgestellt, indem Suchanfragen analysiert wurden.

Tatsächlich hat die Sachertorte in Österreich nicht die Nase vorne, sondern ist auf Platz zwei zu finden. Denn nach Tiramisu wurde am häufigsten gesucht. 27.1000 Mal genauer gesagt. Das Dessert übrigens, das auch in Belgien, Frankreich und Italien die Nase vorne hat.

Cheesecake ist in Tschechien und Griechenland dafür sehr beliebt. In Polen suchte man am meisten nach Mazurek, einer heimischen Spezialität. Deutsche interessieren sich am meisten für Muffins, in Spanien ist es überraschenderweise der Karottenkuchen, der zu Hause gebacken wird.

Die Top 10 der beliebtesten Desserts in Österreich:

1 Tiramisu

2 Sachertorte

3 Salzburger Nockerl

4 Muffin

5 Cheesecake

6 Cupcake

7 Baumkuchen

8 Bienenstich 5

9 Cremeschnitte

10 Esterházy-Schnitte

Das sind die Favoriten in den übrigen Ländern:

