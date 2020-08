Tennis ohne Fans: "Wie gehst du damit um?"

Am Samstag fliegt der Tross von Dominic Thiem nach New York. Davor teilte Coach Nicolás Massú in Wien seine Gedanken.

Vier Monate waren Dominic Thiem und Nicolás Massú während der Coronapandemie voneinander getrennt. Als der Chilene seinen Schützling Anfang Juli beim Einladungsturnier in Kitzbühel erstmals wiedertraf, hatte Thiem seine Hausaufgaben erledigt. „Dominic hat nie aufgehört zu trainieren. Er hat sofort gut gespielt, war auch körperlich topfit, voller Power.“

Die Leistungen im Training und bei den Showturnieren in den vergangenen Wochen stimmen Massú für den Restart der Tennistour zuversichtlich. Am Samstag fliegt das Duo mitsamt Physiotherapeut Alex Stober nach New York, bereitet sich zunächst auf das von Cincinnati (ab 22. August) nach Flushing Meadows verlegte ATP-Turnier vor, ehe ab 31. August an Ort und Stelle die US Open in Szene gehen.

Im Optimalfall verbringt das Team dort vier Wochen in der eigens kreierten Bubble. Das würde nämlich bedeuten, dass Thiem bei den US Open bis ins Finale vorstößt. Nach den Absagen von Rafael Nadal und Roger Federer (verletzt) skizzieren internationale Medien ein Titel-Duell zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djoković und Thiem. Beide standen einander bereits Anfang des Jahres im Endspiel der Australian Open gegenüber.

Dass es ohne Nadal und Federer sehr viel leichter werde, in New York zu triumphieren, glaubt Massú nicht. „90 Prozent der Spieler werden da sein. Wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du Großes leisten.“

Für den Chilenen wird spannend zu beobachten sein, wie die Profis mit der Besonderheit der leeren Ränge umgehen. „Statt vor 20.000 spielst du jetzt vor zehn Menschen. Diese Situation ist für alle neu. Die große Frage wird sein: Wie gehst du mental damit um?“

("Die Presse", Printausgabe 14.08.2020)