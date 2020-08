Pompeo in Wien: Der Besuch des „Freundes“ aus Amerika

(c) APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Was US-Außenminister Mike Pompeo mit Österreichs Staatsspitze besprochen hat, warum die Nord-Stream-2-Pipeline im Hintergrund geblieben – und es zu einem überraschenden Hubschrauber-Angebot gekommen ist.

Bodyguards streifen mit strengem Blick umher, in der schwülen Luft kreisen Polizeihubschrauber, ein Spürhund beschnüffelt die Taschen der akkreditierten Journalisten und Kameraleute: Die Sicherheitsvorkehrungen beim Gesprächsreigen von EU-Außenminister Mike Pompeo mit österreichischen Spitzenvertretern am Freitag waren enorm. Wo der gewaltige Konvoi der US-Botschaft auch haltmachte, drapierten sich Schaulustige und zückten ihre Smartphones. Ein Außenminister der Vereinigten Staaten ist schließlich nicht alle Tage zu Gast. Seit dem Jahr 1945 gab es nur einen offiziellen Besuch, und dieser liegt ganze 22 Jahre zurück: Im September 1998 reiste die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright nach Wien. Pompeos Besuch auf seiner Europatour, die ihn schon nach Prag, Pilsen und Ljubljana geführt hat, ist also ein deutliches Zeichen für die intensivierten Beziehungen zu Österreich – und diese wurden die Gesprächspartner beider Seiten nicht müde zu betonen.