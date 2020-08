Rassismus, ein Tentakelmonster

In der HBO-Serie „Lovecraft Country“ reist ein schwarzer Kriegsveteran durch das Neuengland der 1950er. Er findet dort Fremdenhass und Monster aus der Mythologie H. P. Lovecrafts.

„Der Neger ist allen weißen und sogar den mongolischen Rassen biologisch grundsätzlich unterlegen, und die Menschen des Nordens müssen gelegentlich an die Gefahr erinnert werden, die sie auf sich nehmen, wenn sie ihm allzu freimütig die Privilegien von Staat und Gesellschaft gewähren.“ So steht es in einem Artikel, der 1915 in einem selbst verlegten US-Magazin erschien, als Teil einer Replik auf eine antirassistische Streitschrift. Absurde Ansichten aus dem Abfalleimer der Geschichte. Wäre der Autor dieser Zeilen nicht H. P. Lovecraft. Das ist nicht irgendjemand, sondern einer der einflussreichsten Literaten des 20. Jahrhunderts. Ursprünglich mäßig erfolgreich, entwickelten die abgründigen Horrorgeschichten des verschrobenen Schreiberlings aus Rhode Island posthum ein wirkmächtiges Eigenleben. Oscar-Preisträger wie Guillermo del Toro zählen ebenso zu seinen Fans wie Stephen King – oder Michel Houellebecq, dessen essayistische Erstveröffentlichung „Gegen die Welt, gegen das Leben“ sich intensiv mit dem Schaffen des von ihm verehrten Autors beschäftigt.