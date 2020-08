Ein Theaterfestival am Ende der Welt

Philipp Auer und Joshua Bader in „Furcht und Elend des Virus“ von Daniel Kehlmann: bissige Dramolette in der alten Strickereifabrik von Litschau. Das fertige Stück soll 2021/22 im Theater in der Josefstadt uraufgeführt werden.

Kehlmann über Corona und ein Workshop für Gangster waren Highlights bei Zeno Staneks „Hin & Weg“, einer spannenden Großveranstaltung für großteils neue Texte.

Stattliche 16.300 Euro am Tag verdient eine Kriminellen-Truppe, die sich nachts in einer Zimmerei versteckt, verkauft werden funktionslose Sound-Anlagen aus China, besonders gern sprechen die Betrüger Studenten und Pensionisten auf der Straße an. Das soll funktionieren? Es muss, denn die Zuschauer von „Die Unscheinbaren“, ein Gastspiel des Luzerner Theaters beim Festival „Hin & Weg“ in Litschau, sind zu einem Workshop erschienen, um die Tricks der Gangster zu lernen.