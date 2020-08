Einkaufszentrum in Kapfenberg überflutet

Erneut haben Unwetter mit Starkregen für Überschwemmungen in der Steiermark gesorgt. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.

Erneute Unwetter mit Starkregen haben am Montagnachmittag und -abend in der Steiermark abermals für Überschwemmungen und überflutete Keller gesorgt. In Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) standen mehrere Geschäfte eines Einkaufszentrums unter Wasser. Starkregen ließ auch im Veitschtal und im Bereich Knittelfeld Bäche über die Ufer treten, teilten die steirischen Feuerwehren mit.

Kurz nach 16.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach wegen einer Überflutung von mehreren Abteilungen und Geschäften in ein Shopping-Center in Kapfenberg gerufen. Drei Stunden dauerte der Einsatz der rund 20 Einsatzkräfte, die mit Nass-Saugern anrückten.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gingen gegen 16.00 Uhr auch im Veitschtal starke Regenfälle nieder. In Klein Veitsch, Pretal und der Groß Veitsch traten Bäche stellenweise über die Ufer, dadurch wurden mehrere Brücken zerstört. In Pretal gab es auch Hangrutschungen. 80 Kräfte der Feuerwehren Veitsch Ort, Veitsch Werk und das schwere Rüstfahrzeug aus Krieglach standen im Unwettereinsatz. Die Gemeinde St. Barbara unterstützte den Einsatz mit mehreren Baggern und Schwerfahrzeugen.

Im Bezirk Murtal zog bereits gegen 14.45 Uhr ein heftiges Gewitter mit Starkregen über das Lobmingtal und sorgte für mehrere Einsätze der Feuerwehren: In Mitterlobming drohten die Wassermassen in ein Haus einzudringen, nachdem der Bach über die Ufer getreten war, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Murtal mit. Die Feuerwehrleute leiteten das Wasser auf ein offenes Feld um. Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter dauerten bis in die Abendstunden an.

Insgesamt waren die steirischen Feuerwehren in den vergangenen 24 Stunden zu 98 Unwettereinsätzen und 64 Auspumparbeiten ausgerückt, wie die Landesleitzentrale "Florian Steiermark" Dienstagfrüh bekannt gab.