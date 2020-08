EU verbietet österreichisches Glyphosatverbot

Laut EU-Kommission ist ein Alleingang Österreichs bei diesem Thema nicht mit dem Unions-Recht vereinbar. Die SPÖ will das „gefährliche Pflanzengift“ notfalls auch gegen den Widerstand aus Brüssel verbieten.

Die EU-Kommission hat einem österreichischen Glyphosat-Verbot in einer Stellungnahme eine klare Absage erteilt. Zum vor drei Monaten an die Behörde übermittelten Gesetzesentwurf der SPÖ für ein nationales Totalverbot halte die Kommission unmissverständlich fest, dass ein solches nicht mit dem geltenden Unionsrecht vereinbar ist, kommentierte das Landwirtschaftsministerium das Schreiben - und sieht sich in seiner bisherigen Rechtsmeinung bestätigt.

Die SPÖ will hingegen am angestrebten Verbot festhalten, auch wenn

Brüssel eine negative Stellungnahme abgibt, hatte diese erst am

Wochenende verlautbart. Im Schreiben der EU-Kommission wurde jedenfalls festgestellt, dass das Argument des Vorsorgeprinzips bereits bei der Wirkstoff-Zulassung von Glyphosat berücksichtigt wurde.

„Keine spezifisch österreichischen Probleme"

"Darüber hinaus ist anzumerken, dass keine der Studien, auf die

verwiesen wird, belegt, dass Glyphosat ein konkretes Risiko für die

menschliche Gesundheit darstellt", heißt es weiter. "Ein bloßer

Verweis auf neue Studien ohne konkrete Begründung, warum sie den

derzeitigen Ansatz in Frage stellen, sollte nicht dazu benutzt

werden, sich auf das Vorsorgeprinzip zu berufen, um in gültige und

relativ neue EU-weite Entscheidungen einzugreifen, die nach einem

gründlichen wissenschaftlichen Prozess getroffen wurden."

Die Stellungnahme im Rahmen des Notifikationsverfahrens zum

parlamentarischen Gesetzesantrag der SPÖ hält fest, dass nationale

Alleingänge bei der Zulassung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen im

Rechtsverständnis der EU nicht zulässig sind. Es seien keine

spezifisch österreichischen Probleme nachgewiesen worden, die ein

Verbot von Glyphosat in Pflanzenschutzmitteln rechtfertigen würden.

EU-Prozess um längere Genehmigung läuft

Die Stellungnahme hat aufschiebende Wirkung, die Frist für

weitere Stellungnahmen verlängert sich dadurch um drei Monate.

Österreich ist aufgefordert, die Bemerkungen der Kommission zu

berücksichtigen. "Der Ball liegt damit wieder beim Parlament, das

den SPÖ-Antrag bei der Europäischen Kommission notifiziert hat. Nach

der Rückmeldung der Europäischen Kommission ist klar, dass dieser

Antrag gegen europäisches Recht verstößt", hieß es seitens des

Landwirtschaftsministeriums.

Die Kommission verwies in ihrem Statement auf den Umstand, auf

den laufenden Prozess der Erneuerung der Zulassung von Glyphosat,

der im Dezember 2019 begonnen hat: "Im Rahmen der in den

Rechtsvorschriften der Union vorgesehenen Garantien wird die

Bewertung auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen",

die Kommission werde ihre Entscheidung über die Erneuerung oder

Nichtverlängerung der Zulassung auf der Grundlage des Ergebnisses

dieser Bewertung das Vorsorgeprinzip berücksichtigen, falls

wissenschaftliche Unsicherheiten bestehen bleiben.

Bierlein machte Glyphosatverbot nicht kund

Die Wiedergenehmigung von Glyphostat in der EU wurde Ende des

Vorjahres von einem Konsortium mehrerer Pestizid-Hersteller

beantragt. Die Zulassung des Unkrautvernichters wurde Ende 2017 in

der EU für weitere fünf Jahre bis Ende 2022 beschlossen, daher

strebt die "Glyphosate Renewal Group" nun an, dass das Mittel auch

darüber hinaus wieder verwendet werden darf.

In Österreich hätte das im Sommer 2019 vom Nationalrat ohne den

Stimmen der ÖVP beschlossene Glyphosatverbot mit 1. Jänner in Kraft

treten sollen. Die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein

machte das Gesetz wegen eines Formalfehler aber nicht kund, da der

Entwurf der EU im Voraus zur Notifizierung übermittelt hätte werden

müssen, was dann aber erst am 19. Mai geschehen ist.