KP-Professorin nennt Xi einen „Mafiaboss“

In der akademischen Welt rühren sich immer wieder kritische Stimmen, die Chinas Staats- und Parteichef, Xi Jinping, schwere Vorwürfe machen, zuletzt eine Lehrerin der Parteihochschule. Wie stark ist der Widerstand in der KP? Eine Analyse.

Je mehr die kommunistischen Machthaber in China in die Kritik der Außenwelt geraten, desto schärfer fordern sie den Zusammenhalt im Inneren und dicht geschlossene Reihen hinter der Parteiführung. Gerade läuft eine weitere Säuberungsaktion im Sicherheits- und Justizapparat, die bereits die Polizeichefs von Shanghai und Chongqing aus ihren Ämtern gefegt hat. Offiziell geht es um den Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Doch Chinas starker Mann Xi Jinping hat schon bisher Antikorruptionskampagnen dazu genützt, um interne Kritiker und Rivalen kaltzustellen. Umso erstaunlicher ist, dass in diesem Klima der Angst, der Unfreiheit und Unterjochung sich immer wieder Stimmen insbesondere in der akademischen Welt erheben, die der Partei die Wahrheit ins Gesicht sagen.