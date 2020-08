Briefing

Trump will Wiedereinsetzung aller Iran-Sanktionen erzwingen: Der US-Präsident habe nach eigenen Angaben US-Außenminister Mike Pompeo dazu angewiesen, den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen. Das stellt den im UNO-Sicherheitsrat vor eine Zerreißprobe. Mehr dazu

Obama übt scharfe Kritik an Trump: Mit Kritik an seinem Nachfolger hat sich Ex-Präsident Obama bisher zurückgehalten, doch am Parteitag der Demokraten änderte sich das: "Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend“, so Obama.

Morgenglosse: „Der virtuelle Konvent der US-Demokraten ist gut inszeniert, Barack Obama und Kamala Harris lieferten souveräne Reden. Auf das Resultat im November wird sich die Veranstaltung nicht auswirken“, meint Stefan Riecher.

Wurde Nawalny vergiftet? Der russische Oppositionspolitiker befindet sich laut seiner Sprecherin bewusstlos auf der Intensivstation. Sie vermutet, dass er einen vergifteten Tee getrunken hat. Mehr dazu

Bayern im Champions-League-Finale: Die Münchner besiegten im Halbfinale Olympique Lyon mit 3:0. Nach dem Anfangsschreck brachte Serge Gnabry sie mit zwei Toren auf Siegkurs. Im Endspiel am Sonntag treffen David Alaba und seine Kollegen auf Paris Saint-Germain. Mehr dazu

Rekordjagd an der Wall Street: Mit dem S&P 500 markiert der wichtigste Aktienindex der Welt ein neues Allzeithoch – inmitten der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie lässt sich das erklären? Mehr dazu [premium]

