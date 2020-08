Wieder Stürze im Spielberg-Training

In der Moto2 blieb erneut ein Bike auf der Strecke liegen, die Piloten kamen aber schadlos vorbei.

Nach dem denkwürdigen 16. August hat es auch am zweiten Renn-Wochenende der Motorrad-WM in Österreich Stürze gegeben. So blieb am Samstag im Training der Moto2 erneut das Bike eines gestürzten Fahrers hinter der Kuppe nach Kurve eins auf der Strecke liegen. Diesmal kamen aber alle Piloten schadlos vorbei. Sam Lowes stürzte nach einem Highsider in Kurve 3 und verletzte sich leicht an der Schulter.

In dieser Kurve waren vergangenen Sonntag in der MotoGP Horrorszenen passiert, als Maverick Vinales und Valentino Rossi nur um Millimeter von den Motorrädern der davor gestürzten Franco Morbidelli und Johann Zarco verfehlt wurden. Deshalb hat man dort nun eine 12 Meter lange und in Richtung Kurven-Scheitelpunkt verbreiterte Sicherheits-Wand aufgezogen. Lowes' Kalex begann am Samstag zwar auch noch zu brennen, das Bike wurde aber rasch gelöscht.

Auch Lob der Piloten

Rennleiter Andreas Meklau erklärte den größten Vorteil der neuen Barriere, die aus Betonelementen, einem hohen Zaun, Reifenstapeln und Air Fences besteht. "Wenn wieder so etwas wie am Sonntag passieren sollte, wird das Motorrad abgefangen", ist der Österreicher überzeugt.

Nach dem "Fast-Desaster" habe man alles analysiert und vor allem auch mit den Fahrern gesprochen, erläuterte Meklau auf ServusTV. "Man kann am Ende stolz sein, was man in einer sensationell kurzen Zeit hier umgesetzt hat. Auch wenn wir nicht hundertprozentig sagen können, dass alles sicher ist. Aber was gemacht werden konnte, wurde gemacht."

Auch MotoGP-Pilot Jack Miller lobte die rasche Reaktion der Streckenbetreiber. "Dorna und Spielberg haben einen großartigen Job gemacht", sagte der Australier. An der Kurve sei zwar grundsätzlich einiges zu verbessern, so Miller. "Aber das jetzt ist zumindest ein Anfang."

IRTA-Sicherheits-Chef Franco Uncini hat mittlerweile klar gemacht, dass es sich bei der neuen Barriere lediglich um ein Provisorium handelt. Das Bauwerk wurde in kürzester Zeit von den Verantwortlichen errichtet, um die Motorrad-Piloten an dieser kritischen Stelle besser zu schützen.

Für die Zukunft brauche man aber eine andere und vor allem permanente Verbesserung, urgierte Uncini auf der Website der MotoGP. Der 65-jährige Uncini ist ehemaliger GP-Pilot und war 1982 Weltmeister in der 500er-Klasse. Die Motorrad-WM hat ihren Vertrag mit Spielberg vergangenes Jahr bis 2025 verlängert.

Wie die permanente Änderung aussehen kann, ist fraglich. Denn der Red Bull Ring muss auch für die Formel 1 homologiert bleiben. Offensichtlich wünschen sich viele MotoGP-Piloten andere Lösungen. Ein Thema etwa ist eine Schikane vor dem über 300 km/h schnellen Linksknick, der zur Kurve 3 führt.

(APA)