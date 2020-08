Irak: USA übergeben Stützpunkt

Nach Sieg über Islamischen Staat rückt US-Armee ab.

Bagdad. Mehr als zwei Jahre nach dem verkündeten Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak haben die USA einen wichtigen Stützpunkt an irakische Sicherheitskräfte übergeben. Die Basis Taji, nördlich von Bagdad, sei am Sonntag bei einer Zeremonie übergeben worden, teilte der Sprecher des Bündnisses zum Kampf gegen den IS mit.



Seit 2014 wurde Taji zur Ausbildung irakischer Soldaten genutzt. Bis zu 2000 Soldaten des Anti-IS-Bündnisses waren dort im Einsatz. Insgesamt sind noch rund 5000 US-Soldaten im Irak stationiert. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2020)