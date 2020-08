Großeinsatz: Mehrere Bombendrohungen in Wien

Mittels Mail wurden mehrere Bombendrohungen an Firmen gerichtet, teilweise konnte schon Entwarnung gegeben werden. Auch der Hauptbahnhof war betroffen.

Mehrere per Mails an Firmen gerichtete Bombendrohungen haben am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz der Wiener Polizei gesorgt. Diese waren teilweise noch aktuell, bzw. konnte bereits Entwarnung gegeben werden, bestätigte eine Sprecherin entsprechende Onlineberichte.

Betroffen von den Drohungen waren ein Gebäude in Ottakring, die Taborstraße sowie der Hauptbahnhof. Die beiden letzteren Orte wurden bereits wieder freigegeben.

Am Hauptbahnhof war der Erste Bank-Campus betroffen, der für einige Zeit gesperrt wurde.

(APA)